В Петербурге появился свой "пес Хатико". Об одинокой собаке в Купчино сообщили Metro водители троллейбусов. По их словам, красивый пёс в ошейнике уже неделю ждет хозяина на Гамбургской площади во Фрунзенском районе города.

"Неделю назад на Гамбургской площади появился красивый пес в ошейнике. Он с самого утра бегал от остановки к остановке у "Пр.Славы" и "ул.Софийская", - написали в редакцию Metro неравнодушные горожане.

Водитель троллейбуса по имени Светлана рассказала, что бездомный пес за неделю сильно исхудал, стал хромать.

- Он сильно замерзает, но от еды отказывается, - сообщила Светлана, - Собака лежит на остановке и печально смотрит на всех прохожих, ждет своего хозяина. Без общей помощи он просто будет медленно умирать от тоски.

Водители троллейбусов, следующие через Гамбургскую площадь, говорят, что видят собаку каждый день.

Metro попытается разобраться в ситуации. Если кому-то известно о бездомной собаке в ошейнике, пишите в редакцию по адресу Internet@metronews.ru.