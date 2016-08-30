Авторами работы стала популярная в городе команда художников «Явь». Рисунок с силовиками – это продолжение их скандальной серии #politgraff, посвященной самым неоднозначным персонам и событиям в политической жизни России.

Как рассказала Metro пресс-секретарь творческого объединения «Явь» Любовь Шнайдер, новое граффити появилось во дворе дома №8 (корпус 1) по улице Турку в Купчино в ночь с 29 на 30 августа. По её словам, на рисунке изображен процесс ловли «особых покемонов» Федеральной службой безопасности РФ. Задержанный "покемон" на граффити подозрительно смахивает на арестованного недавно главу Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.

– Пока некоторые охотятся на виртуальных покемонов, власти и силовые структуры должны ловить тех, кто пользуется служебными полномочиями не в общих интересах граждан России. Таких "особых покемонов" нужно призывать к ответственности. Не важно — придётся применять покешар или что-то потяжелее, – объясняет смысл работы представитель уличных художников.

Напомним, кисти и баллончику команды «Явь» в Петербурге принадлежат граффити с падающим рублем на Обводном канале, портреты депутатов Виталия Милонова, Ирины Яровой и Владимира Жириновского, а также рисунки с министром спорта Виталием Мутко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.