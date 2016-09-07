Рисунок из скандальной серии #politgraff появился в ночь с 6 на 7 сентября на стене рядом со станцией метро “Международная” во Фрунзенском районе города.

Главными героями граффити стали президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель и глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.

Вся троица одета в спортивную форму и соревнуется в беге. Лидирует американский президент, в руке которого зажата колбочка с неизвестным веществом.

Своим соперникам Барак Обама кричит: «А пельдоний можно!»

Как объяснила Metro пресс-секретарь движения «Явь» Любовь Шнайдер, художники в своей работе изобразили «весьма здравый» подход некоторых зарубежных политиков и функционеров к вопросу: «Что является допингом, а что – нет?».

– Конечно, никто не сомневается во вменяемости изображенных на граффити людей, но тем печальней выходит картина мира. Не правда ли, интересно получается, когда политика без спорта возможна, а вот наоборот – увы уже нет, – задает риторический вопрос Любовь.

По словам представителя “Яви”, название пельдоний – это производное от метаболического средства “мельдоний”.

– Выходит, что это аналог, но смысл остается тем же, – отмечают художники.

Примечательно, что граффити, посвященное допингу в спорте, появилось накануне церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Россияне в этих соревнованиях участия не примут. Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и не допустил наших спортсменов к участию в состязаниях. Попытки оспорить данное решение в суде окончились неудачей.

Напомним, решение об отстранении россиян было принято по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

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