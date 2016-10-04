Полицейские изъяли из незаконного оборота почти 2 тонны алкоголя.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, организаторы подпольного цеха разливали спиртосодержащую жидкость в канистры с целью последующей реализации.
В общей сложности из незаконного оборота полицией изъято 1720 литров алкогольной продукции, оборудование для перекачки и изготовления продукции.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).
Все изъятое передано на склад временного хранения. Образцы алкогольной продукции переданы на экспертизу. Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки суррогатной продукции в регион.