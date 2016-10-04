Натуралист из Новой Зеландии Джош Джеймс выложил на Youtube видеоролик, в котором он рассказывает, а главное, показывает, как убить осьминога зубами. Лишить моллюска жизни нужно в том случае, если у вас нет под рукой подходящей емкости для него, объясняет новозеландец. Оказывается, осьминог способен просачиваться в самые узкие щели, и, чтобы он не сбежал, его лучше сразу убить. На видео Джеймс говорит, что сложнее всего подобраться к глазу осьминога. Там находится мозг моллюска. Остальное...