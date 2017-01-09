В Купчино сотрудники вневедомственной охраны задержали с поличным троих преступников, похитивших кассовый аппарат из салона сотовой связи.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти, ночью 9 января двое 20-летних петербуржцев и их 17-леняя подруга подломили дверь в магазине на улице Димитрова, но, увидев, что он оборудован охранной системой, решили не заходить внутрь. Тогда они разбили витрину соседнего торгового павильона и похитили кассовый аппарат. Вскрыть его воры не смогли и решили просто унести с собой. О том, что в кассе почти нет денег, воры не знали.

Однако злоумышленников на месте преступления заметил 24-летний петербуржец. Он вызвал полицию.

Наряд вневедомственной охраны прибыл на место и задержал незадачливых похитителей кассового аппарата, доставив их в отделение полиции. Как выяснилось позже, один из злоумышленников ранее четыре раза был судим за кражи.