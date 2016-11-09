На складах во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники прокуратуры, полиции и Росалкогольрегулирования обнаружили более 20 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает городская прокуратура.

Контрафактный алкоголь свозился на склады, расположенные на улицах Салова и Софийской, и реализовывался в магазинах и кафе крупных городов северо-запада России.

Прокуратура района изъяла и передала на склад временного хранения более 20 тысяч литров контрафакта.

Проводится процессуальная проверка, устанавливаются лица, причастные к производству, хранению и реализации контрафактной алкогольной продукции, уточнили в ведомстве.

Алкоголь и федеральные специальные марки (акцизы) были направлены на экспертизу, в том числе для решения вопроса о соответствии изъятой продукции требованиям, отвечающим безопасности жизни и здоровья потребителей.