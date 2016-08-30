В соцсетях появилась информация о том, что на проезжей части улицы Ярослава Гашека во Фрунзенском районе Петербурга 29 августа днем был замечен разгуливающий в трусах мужчина.

Он попал на кадры видеорегистратора одного из автомобилей, проезжавших мимо. Мужчина в одних трусах под проливным дождем - без обуви - стоял на обочине и даже пытался перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, но затем отказался от этой идеи и просто топтался на месте.

Почему человек оказался на дороге без одежды и какова его дальнейшая судьба, не сообщается. Люди в соцсетях отреагировали на новость о мужчине в трусах по-разному. Кто-то предположил, что человек оказался в трудной жизненной ситуации, другие уверяют, что человек пьян или "под наркотиками".

"Может, помыться вышел? Просто воду отключили!", "А может он ипотеку взял?", - острят блогеры.

При этом, петербуржцы уверяют, что люди в трусах или даже без одежды на улицах города - совсем не редкое явление.

"А я сегодня без трусов видела в 7:00 под ж/д мостом на набережной Обводного канала", - сообщила автомобилистка Юлия.

"Я видел три дня назад такого же - в метро "Ленинский проспект" стоял у касс", - добавляют горожане.