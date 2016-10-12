Сегодня ночью у берегов Крыма затонул плавучий кран, следовавший в Севастополь. Об этом в среду сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Инцидент произошёл не далеко от Ялты в районе посёлка Ливадия в четырёх километрах от берега.

– На борту находились восемь человек экипажа. Пять человек подняты на борт буксира. Поиски трёх человек продолжаются, – сообщили в ведомстве.

Между тем, как пишет ТАСС, есть информация о двоих погибших, но официального заявления по этому поводу не было.

В настоящий момент у посёлка Ливадия, где затонул плавучий кран, проводятся спасательные работы.

Официальная причина случившегося будет озвучена позже, но по предварительным данным кран мог затонуть из-за шторма. Ранее ГУ МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 12-14 октября, ожидалось усиление восточного с переходом на северо-западный ветра порывами до 20-25 метров в секунду.