Бенгальская тигрица Тигрюля родила Атоса, Портоса и Арамиса. Трое тигрят белого окраса появились на свет 4 декабря в ялтинском зоопарке "Сказка".

Три мальчика сейчас находятся на искусственном вскармливании - мать, к сожалению, в очередной раз отказалась кормить потомство. Тигрюля уже третий раз становится матерью. Первый приплод из трех тигрят, появившихся осенью 2015 года, умер из-за переохлаждения и вирусной болезни.

Как уточняют "РИА Новости", выживаемость тигрят очень невысокая. В двух крымских зверинцах живут восемь бенгальских тигров. Всего же в неволе живут около 130 белых тигров. Популяция этого вида, самого многочисленного из подвидов тигра, не превышает 2500 особей.

Тигрюлю зоопарку подарила экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, а тигра купили во Франции.