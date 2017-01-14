В Крыму развернутся дополнительные ракетные системы С-400 "Триумф". На свой боевой пост уже заступил ракетный полк, в субботу состоялась торжественная церемония. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерала-лейтенанта Виктора Севостьянова, командующего 4-й армией ВВС и ПВО.

Сроки, когда система будет развернута в полном объеме, не уточняются. Севостьянов лишь подчеркнул, что боевые возможности Крыма значительно увеличатся.

- Эта система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных иноземных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот. ЗРС С-400, заступившая на боевое дежурство в Крыму, позволяет отслеживать и уничтожать цели, изготовленные с использованием технологий "стелс" (воздушные объекты-невидимки, прим ред) , - отметил генерал-лейтенант.

Об усилении обороноспособности в южном направлении военные заявляли еще летом минувшего года.