Петербуржец пытался передать в следственный изолятор №1 сладкий рулет с начинкой из синтетического наркотика.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти, рулет, начиненный метадоном, был обнаружен в вещевой передаче. Внутри десерта сотрудники "Крестов" нашли 26 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что в рулете находился синтетический наркотик метадон массой 0,71 грамм.

Работники СИЗО задержали безработного, ранее судимого петербуржца, который пытался передать рулет с наркотиком.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За передачу наркотика в "Кресты" мужчина сам может оказаться за решеткой.