Эксперт Главную ель выбирали целый год "В течение года мы отсматривали деревья. В этот раз выбрали ель постройнее, такую и транспортировать легче. На примете она у нас была ещё с прошлого года. Нужную нам ель среди других кандидаток видно издалека. Сначала смотрим на макушку, потом приглядываемся в целом к внешнему виду и возрасту дерева". Иван Новожилов,

старший участковый лесничий Истринского филиала ГКУ «Мособллес»

В Кремле приступили к украшению главной ёлки страны, которую выбрали из 19 представленных на конкурс подмосковными лесничествами.

«Ель заслуживает звания главной рождественской ели страны, – уверена министр культуры Московской области Оксана Косарева. – Главную ёлку увидит вся страна, и мы очень гордимся, что именно в Подмосковье выросла такая красавица».

Как и в прошлом году, к отбору ели предъявляли особые требования.

«Дерево должно было быть крепким, с прочными и равномерно распределёнными ветвями, – сказал руководитель администрации Истринского муниципального района Андрей Дунаев. – Кроме того, желательно, чтобы оно росло недалеко от дороги, поскольку сруб и транспортировка дерева могут негативно сказываться на соседних деревьях. Выбранная в этом году ель отвечает всем заявленным требованиям».

Дерево срубили 15 декабря в онуфриевском лесу. Старт для рубки дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 17 декабря приступили к транспортировке ели. Доставили её на специальном автопоезде, за рулём которого сидел водитель в костюме Деда Мороза, сообщило РИА «Новости». Автопоезд привёз елку в сопровождении машин ГИБДД. Поезд прибыл на территорию Кремля через Спасские ворота.

Само дерево, как и год назад, после праздников не выбросят, а используют для изготовления экологичных сувениров. В прошлый раз из новогоднего дерева сделали клюшки для областной детской хоккейной команды.