В Красноярске погибло четыре человека из-за отравления алкогольным коктейлем под названием "Тайм-аут", сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР). Тела умерших были найдены 5 января в комнате общежития в Кировском районе города.

По данным следствия, скончавшиеся: 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина в течение дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль, который приобрели в павильоне.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В настоящее время устанавливается павильон, где приобреталось спиртное, а также выясняются все обстоятельства произошедшего. Алкогольная продукция была направлена на экспертизу.

Напомним, что это не первый случай отравления алкоголем за последнее время. Не так давно в Иркутске из-за употребления "Боярышника" скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом.