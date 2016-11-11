Гриб-гигант семейства дождевиков нашли в Краснодаре. Его объемы поразили даже ученых, которые согласны внести его в Красную книгу - общий вес девять килограмм, размеры - 40 х 36 см.

По словам Сергея Бабаяна - любителя лесных прогулок, который и нашел уникальный гриб, сфотографировать его долго не удавалось, получалось темное пятно. Сергей посчитал, что причина тому - расположение метеорита неподалеку, осколки которого он якобы находил. Вторая возможная причина - грибы семейства дождевиковых аккумулируют свинец и медь, которые могли повлиять на работу аппаратуры.

Однако местные ученые опровергли обе версии. Единственная уникальность его - в размерах. Специалисты даже готовы занести его в Красную книгу.

Сергей Бабаян разрезал гриб - его содержимое было светло-зеленого цвета, пористое и мягкое как губка.

Однако по сообщению местных СМИ, такая находка - далеко не первая. "Великанов" на юге находили и в 2013, и в 2015 годах.