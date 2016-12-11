11 декабря в одном из коптских соборов в Каире прогремел мощный взрыв.

По последним данным, сообщает ТАСС, количество погибших при взрыве превысило 20 человек. Ещё 35 человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Взрыв прогремел в районе Аббасия, у входа в кафедральный собор Святого Марка, принадлежащий коптской христианской церкви, во время службы.

Большего числа жертв удалось избежать только потому, что часть храма была закрыта для прихожан из-за ремонтных работ.

В настоящее время район собора оцеплен полицией, движение на всех ближайших дорогах перекрыто.

Ранее в СМИ появилась информация, что взрывное устройство в одно из помещений коптского собора в Каире бросил неизвестный. По другой версии, устройство могло находиться в сумке и его привели в действие дистанционно.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют от 6% до 10% 92-миллионного населения страны. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви.