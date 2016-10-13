Реконструкцию участка Филёвской линии начнут со станций «Багратионовская», «Кутузовская» и «Пионерская». При поездках из центра поезда будут проходить эти станции без остановок. Пассажирам придётся проехать дальше на одну станцию, а там пересесть в состав, который движется в центр.

По словам начальника метрополитена Дмитрия Пегова, инфраструктура этого участка устарела и требует серьёзной реконструкции, в том числе замены платформы.

– Это будет первый этап ремонта, – отметил он на пресс-конференции. – И мы планируем его завершить до новогодних праздников. Второй этап ещё обсуждается.

Завершить все работы планируют до конца 2017 года.

Также Дмитрий Пегов рассказал про монорельс, где пассажиропоток значительно снизился с запуском Московского центрального кольца:

– Закрывать мы его не будем, но со следующего года движение поездов введём по расписанию. А в перспективе – в туристический режим.