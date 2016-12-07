Список участков, где дополнительно будет введена платная стоянка, уже обсудили эксперты Департамента транспорта Москвы и муниципальные депутаты. Со списком можно ознакомиться на сайте Московского паркинга.

"Перечень улиц, где требуется регулирование дорожной ситуации при помощи точечного ввода платной парковки, уже составлен. В список вошли места наибольшего притяжения автомобилистов, а также участки улиц со значительным количеством ДТП", – заявили в Департаменте транспорта столицы.

Расширение парковочного места в городе произойдёт с 26 декабря. Оно коснётся 47 районов Москвы. В списке – 206 улиц. Новые места для стоянок откроются у торговых и бизнес-центров, станций метро, а также станций МЦК.

"Мы создаем из Москвы город, удобный для жизни. Приоритеты транспортной политики у нас такие: удобство пешехода, общественного транспорта, затем – движущийся автомобиль, – рассказали Metro эксперты проекта "Московское парковочное пространство". – И лишь на четвёртом месте находится припаркованный автомобиль. Ведь он простаивает. Он не совершает никакой полезной работы, а лишь занимает общественное пространство".

Напомним, совсем недавно на 133 улицах Москвы парковка подорожала до 200 рублей.