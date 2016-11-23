В коммунальной квартире вечером 22 ноября на пятой линии Васильевского острова умерла пятимесячная девочка. Её обнаружила 34-летняя мать - приезжая с Северного Кавказа.

По сообщению СМИ, женщина уложила дочь спать, а около шести вечера обнаружила, что ребенок мертв. При первичном осмотре врачи не обнаружили следов насильственной смерти. Причины гибели ребенка будут выяснять в морге.

Почти аналогичный случай зафиксирован в начале ноября - на Смоленской набережной. В квартире 2 ноября около 10:45 был обнаружен труп ребенка 2016 года рождения. Обнаружили это - сами родители. Они и вызвали скорую помощь.

Тогда медики при первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. Семья считается благополучной, на учете в органах опеки и полиции не состоит. Сейчас ведется проверка, устанавливаются причины смерти.