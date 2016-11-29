Число выживших в результате страшной авиакатастрофы в Колумбии увеличилось до 13 человек. Об этом во вторник сообщает местная радиостанция Radio Colombia.

Отмечается, что среди выживших два бразильских футболиста – полузащитник "Шапекоэнсе" Алан Руше – он один из первых был отправлен в госпиталь, а также вратарь команды Маркос Данило.

Также стала известна предварительная причина авиакатастрофы в Колумбии – самолёт разбился из-за нехватки топлива.

Напомним, что сегодня утром в Колумбии разбился самолёт с Avro RJ85.

Лайнер направлялся из Боливии в колумбийский аэропорт Хосе Мария Кордоба в городе Медельин.

На борту самолёта находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", представители тренерского штаба клуба и журналисты – всего 81 человек, в том числе девять членов экипажа.

В Медельине футболисты должны были участвовать в первом матче финала Южноамериканского кубка.

Первые кадры с места крушения самолёта в Колумбии: