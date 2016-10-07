Мы знаем, звучит дико, но это научный факт - ваш кал может оказаться причиной того, что вы толстеете. Исследователи из лондонского Королевского колледжа установили, что в испражнениях живёт особая бактерия, которая несёт ответственность за накапливание абдоминального жира. Учёные опубликовали результаты своих экспериментов в журнале Genome Biology. В них приняли участие более 1300 человек. У каждого из них исследователи искали эту самую бактерию, после чего провели анализ. В итоге наиболее...