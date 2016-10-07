Утром 7 октября в Колпинском районе Петербурга сгорели 4 автомобиля. Фото очевидцы разместили в соцсети в пятницу в 08.23.
- Утро добрым не бывает, - подписали фото, на которых запечатлели сгоревшие машины возле мусорных контейнеров. - Колпино, Лагерное шоссе, д.49. Погорели...
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сам пожар произошёл ранним утром, а на фото очевидцы сняли уже последствия пожара. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 04:07.
- Автомобиль "Волга" выгорел полностью, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Автомобили "Мерседес Спринтер", "Форд Мондео" и "Газель" обгорели частично.
В 04:55 пожар ликвидирован.