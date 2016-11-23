В Колпино сотрудники полиции разыскивают грабителя, напавшего на 81-летнюю местную жительницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, преступник, чтобы попасть в дом, претворился фармацевтом.

Днем 22 ноября неизвестный мужчина под предлогом продажи лекарственных средств проник в один из домов на улице Танкистов в городе Колпино.

Он избил пожилую хозяйку квартиры и похитил у нее 30 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Полицией приняты необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника, - заявили в пресс-службе ведомства.