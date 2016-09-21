О ДТП в Колпинском районе Петербурга на перекрёстке Фидерной улицы и Колпинского шоссе очевидцы сообщили в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" 21 сентября.

Фото аварии на выезде из Колпино выложили в Сеть в 15:29. Уточняется также, что столкнулись две иномарки Hyundai и Honda Accord, после чего одна из них снесла ограждение.

- Сильно столкнулись на выезд из Колпино, - пишут автомобилисты, которые стали свидетелями ДТП. - Службы на месте.

- А ещё только утром забор в том месте обновили, - пишет участник сообщества в соцсети. - Не судьба ему там быть.

Также очевидцы уточняют, что в результате аварии у одной из машин сработали подушки безопасности. У другой - серьёзна повреждена передняя часть.