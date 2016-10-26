100 тонн нефтепродуктов и более 400 тонн загрязненной почвы было вывезено с берега реки Большой Ижорки в Колпино, сообщает прокуратура Петербурга.

Информация о загрязнении воды и масляных пятнах в реке Большой Ижорке появилась в июле 2016 года. Природоохранная прокуратура провела проверку, но не обнаружила нефтепродуктов в водах реки.

Однако на берегу Большой Ижорки специалисты выявили загрязнение почвы и нарушение правил хранения нефтепродуктов на участке, находящемся в аренде у АО “РУСТ 95”.

В сентябре 2016 года в адрес генерального директора общества прокуратура вынесла представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. К дисциплинарной ответственности были привлечены 4 должностных лица.

В результате вмешательства надзорного ведомства, берега Большой Ижорки были очищены. Арендатор вывез с участка 100 тонн нефтепродуктов и более 400 тонн загрязненного грунта, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Все нарушения устранены в полном объеме.

Проверку природоохранная прокуратура проводила совместно с представителями Росприроднадзора, Управления Росрыболовства, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, следственного отдела по Колпинскому району ГУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу, территориального отдела УГЗ МЧС России по Санкт-Петербургу, а также аварийными службами СПб ГУП «Экострой» и СПб ГУП «Пиларн».