На полках книжных магазинов преставлена серия книг для развития компьютерной грамотности у пенсионеров под названием «Для ржавых чайников». Metro узнало у целевой аудитории этой серии, обидно ли, что их назвали «ржавыми»:

– Мне это кажется неприятным и оскорбительным, – заявила 65-летняя пенсионерка Тамара Жукова. – Лучше подойдёт: для людей в деликатном возрасте.

Её мнение разделило чуть более половины опрошенных пенсионеров. Вторая часть пожилых не видит в названии ничего оскорбительного.

– Мне оно кажется абсолютно нормальным, – считает 80-летний Эдуард. – Когда доживаешь до такого возраста, то просто не обращаешь внимания на такие пустяки. В нашей стране есть вещи, которые пенсионеров обижают сильнее.

Автор серии и самой идеи Любовь Левина, которой 65 лет, и сама себя так называет.

– Мне письма со всей России приходят с благодарностью «от ржавых чайников» за мои книги, – поделилась с Metro Любовь Тимофеевна. – За шесть лет существования серии только два случая было, чтобы обиделись, да и то один – это моя подруга. Вообще, это название – хороший фильтр на вменяемость людей.

Издательство считает ироническое сравнение в названии хорошим коммерческим ходом.

– Разве плохо, когда человеку, особенно пожилому, присуща здоровая самоирония? – считают в пресс-службе издательства АСТ. – Да, книги серии написаны для пенсионеров, но главное другое – они в большинстве своём написаны людьми пожилого возраста. И вряд ли пожилой господин купит книгу с названием «Эксплуатация компьютерных устройств с сенсорным экраном», а «Планшет для ржавых чайников» – да. Улыбнётся, подумает: это-то мне как раз и надо!