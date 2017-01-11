Pokemon Go может больше не появиться на улицах Китая. Федеральные власти отказались выдать лицензию мобильной игре. Об этом сообщает Reuters.

Игру проверят на наличие угроз транспортной и личной безопасности граждан. Сколько будет проходить проверка, не сообщается.

Свое решение департамент по делам печати, радиовещания, кинематографии объяснил тем, что игра стала причиной ДТП и других несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.

Однако американские СМИ предполагают, что главная причина таких жестких мер - приложение получает и использует данные о местоположении пользователя. Это нарушает географическую безопасность граждан. При этом Pokemon Go использует сервис Google Maps, который также запрещен в Китае.