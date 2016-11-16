Многие водители ненавидят ситуации, когда следущая позади машина включает дальний свет фар и начинает слепить. Этой проблемой озаботились в Китае, где придумали специальные светоотражающие наклейки на заднее стекло. Они абсолютно незаметны в темноте, но как только на них попадает мощный луч света, они начинают проявляться.

Купить такие стикеры можно легко в китайских интернет-магазинах. Их стоимость колеблется от 3 до 18 долларов. В ассортименте представлены как различные монстры и чудовища, так и персонажи знаменитых фильмов ужасов, вроде кинокартин "Звонок" или "Проклятье".

Официально эти наклейки не запрещены, хотя водитель с ней на заднем стекле может понести ответственность, если в результате такого аксессуара произойдёт авария. Ситуацию усугубляет тот факт, что китайцы довольно суеверны и очень пугаются, если видят "живых мертвецов".

Как отметил Metro координатор движения "Синие ведерки" Дмитрий Зворыкин, он раньше никогда не сталкивался с подобным, но задумка китайских водителей его заинтриговала.

-Про такие наклейки я не слышал, но идея классная. Я сам страдаю от любителей покататься с прожектором. Машина у меня невысокая, поэтому слепящие водители мне очень докучают. Многие из-за такого просто напрочь закрывают заднее стекло шторами или вообще фанеркой. Такие наклейки действительно хорошая задумка, потому что они позволяют водителю, который слепит, понять, что он делает, – заявил он.

По словам эксперта, у этой инновации есть важная проблема, с которой она может столкнуться в России. Дело в том, что сейчас существуют серьёзные недочёты в системе прохождения техосмотра, в результате чего все игнорируют существующие нормативы и переделывают машины самым невообразимым образом.

-Это привело к тому, что каждый желающий устанавливает у себя любые лампочки и фары. И в итоге многие машины просто технически не смогут выключать свет, потому что у него основной слепит так, что ничего не видно и никакие наклейки тут не помогут, - добавил он.

Зворыкин также в заключение сказал, что сейчас не существует никаких норм в России, которые бы запрещали клеить наклейки на любые части машины, если только они не повторяют стиль экстренных служб.