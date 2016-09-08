Саммит G20 запомнится пользователем Интернета не только обилием лидеров крупнейших стран мира, но и солдатом Народно-освободительной армии КНР Шу Синь. Девушка, работавшая телохранителем на мероприятии была признана в социальной сети Weibo "самой красивой телохранительницей в мире", пишет Daily Mail.

Пользователи соцсетей отметили не только её "роскошную внешность", но и преимущества её профессии. В частности, многие пришли к мнению, что брак с военнослужащей имеет целый ряд плюсов, например, с ней можно без страха возвращаться домой поздно ночью.

Как отмечает издание, для китайской телохранительницы Шу Синь подобное внимание не в новинку: в 2013 году её уже признавали одной из десяти самых красивых женщин Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, что саммит G20 проходил в китайском городе Ханчжоу с 4 по 5 сентября. На нём лидеры крупнейших стран обсуждали будущее мировой экономики и ряд насущных международных проблем.