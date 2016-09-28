Тайфун «Меги», из-за которого ранее на Тайване погибли 4 человека и пострадали еще 527, добрался до восточного побережья материковой части Китая сегодня утром.

В провинции Фуцзянь были эвакуированы 220 тысяч жителей, один человек погиб.

Максимальная скорость ветра во время удара стихии достигла почти 120 километров в час.

От тайфуна пострадали 8 городов и 43 уезда провинции Фуцзянь, в зоне бедствия оказались 233 тысячи человек, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство гражданской администрации КНР.

Властями объявлен третий уровень экстренного реагирования. В провинции Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань направлены рабочие группы для оказания помощи и ликвидации последствий стихии.