Смертный приговор был вынесен в Китае в отношении бывшего заместителя начальника угольного отдела Государственного управления по делам энергетики страны Вэй Пэнъюаня. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание SINA.

По информации издания, чиновник был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что в период с 2000 по 2014 год Пэнъюань оказывал помощь третьим лицам, злоупотребляя должностным положением. За это он получил 212 миллионов юаней (около 31,7 миллиона долларов).

Также за чиновником значилось имущество на общую сумму в 131 миллион юаней (около 19,6 миллионов долларов) – он не смог объяснить, на какие деньги всё это было куплено.

Учитывая вышесказанное, суд города Баодин провинции Хэбэй принял решение вынести смертный приговор с отстрочкой исполнения приговора на два года (зачастую это означает освобождение от казни с последующей заменой наказания на пожизненный срок). При этом имущество Пэнъюаня будет конфисковано.

Напомним, что четыре года назад в Китае стартовала масштабная программа по борьбе с коррупцией. Были приняты "восемь правил" поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на службе.