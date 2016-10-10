Любви действительно все возрасты покорны. Это доказала одна китайская пара, сочетавшаяся узами брака в довольно преклонном возрасте: ей 114 лет, ему 71, сообщает Mirror.

По заверениям самого жениха (известна только его фамилия, Чжен), он влюбился в свою избранницу (Чжан Шуинг) с первого же взгляда в доме престарелых.

Как оказалось, мужчина стал калекой в 20 лет (ему переехал ноги поезд), и Чжан взялась заботиться о нем по его прибытии. Но не хотела заводить отношения в столь преклонном возрасте.

Так или иначе, жениху удалось "уломать" свою возлюбленную, и они расписались в местной мэрии.