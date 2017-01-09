В Киргизии врач не принял пациента с эпилепсией во время намаза

Сотрудник пресс-центра Минздрава Киргизии Елена Баялинова рассказал на своей страничке в Facebook о случае в одной из больниц страны: врач не стал оказывать помощь страдающему приступами эпилепсии ребёнку, сославшись на время мусульманской молитвы – намаза.

Инцидент произошёл с родственниками жительницы города Ош Хулькар Исамовой.

– Вчера позвонили родственники, сказали, что их двухлетняя дочь попала в реанимацию районной больницы. У неё были судороги. Я попросила дать трубку реаниматологу. Врач по телефону объяснил мне, что у девочки был приступ эпилепсии, ей оказали всю необходимую помощь, – рассказала Metro Исамова. – Доктор также сказал, что после таких приступов ребенок обычно становится гиперактивным. И поэтому необходима консультация невропатолога.

На этом разговор Исамовой с реаниматологом закончился. По словам женщины, спустя время ей позвонил дядя девочки, который и пожаловался на действия дежурного невропатолога.

– Врач сказал, что время намаза, и он сначала должен помолиться, – говорит Metro Исамова. – Я на эмоциях позвонила Министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву и Елене Баялиновой. Министр взял под контроль ситуацию. Сегодня, чтобы не быть однобокой и не делать выводы только из слов родственников, я сама поехала в больницу. Переговорила с дежурившим вчера врачом и директором больницы. Врач признал, что был не прав. Он отметил, что когда мои родственники спустились к нему, девочка была в сознании и активна. Он подумал, что ничего не угрожает её здоровью, и он успеет перед осмотром прочитать намаз.

По словам Исамовой, на данный момент инцидент полностью исчерпан.

– Врачи принесли извинения моим родственникам, они их приняли, – сказала она. – Как сказал директор больницы, этот инцидент со вчерашнего дня обсуждается и они объяснили своему врачу, что пациенты и их здоровье в первую очередь.