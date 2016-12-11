В Киргизии 11 декабря проходят выборы региональных депутатов и референдум о поправках в конституцию.

На территории страны, сообщает ТАСС, работают 2330 избирательных участков, ещё 35 участков работают за пределами Киргизии в 28 странах, в том числе в России.

В списки избирателей внесены 2 млн 851 тыс. человек. Референдум в Киргизии будет признан состоявшимся, если в нём примут участие более 30% включённых в списки граждан.

В случае, если референдум состоится, в Киргизии могут быть изменены около 30 статей конституции. Поправки начнут действовать с декабря следующего года, они предусматривают сокращение полномочий президента, расширение прав премьер-министра и парламента, а также реформу судебной и правоохранительной систем.

С инициативой внесения поправок в основной закон Киргизии летом нынешнего года выступила группа депутатов национального парламента, их идею позднее поддержал президент страны Алмазбек Атамбаев.