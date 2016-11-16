Четыре автомобиля столкнулись на подъездном пути к торговому порту Усть-Луга. Один из участников оказался почти "всмятку". Контейнеровоз DAF, минивэн Volkswagen Touran, Volkswagen Passat B3 и LADA Priora столкнулись вечером минувшего вторника, 15 ноября, в 18:45.

Как сообщает "Кингисепп-сегодня", на обочине стоял контейнеровоз, попавший в аварию днем ранее и ожидавший эвакуации. Два автомобиля Volkswagen Touran и Priora ехали со стороны Алексеевского путепровода в направлении порта. Им навстречу двигался Passat B3.

Как рассказал о случившемся водитель "Лады", водитель Volkswagen Touran не заметил большегруз, зацепил его левой аркой и вылетел на встречную полосу. В этот момент он встретился с Volkswagen Passat. Столкнувшись, оба "Фольксвагена" улетели в кювет.

Водитель LADA Priora увидел, как на обочину улетают два автомобиля, начал притормаживать и сам не заметил стоящий контейнеровоз, зацепив его. От удара "Ладу" развернуло прямо на трассе.

В итоге от Volkswagen Touran почти ничего не осталось - эвакуатор увозил "всмятку" протараненный автомобиль. А вот пострадала больше всех женщина, которая была за рулем Volkswagen Passat B3 и приняла на себя удар вылетевшего навстречу второго "Фольксвагена". Её госпитализировали с переломами костей таза.