В Керчи работникам коммунальных служб удалось оперативно ликвидировать аварию, произошедшую на теплотрассе, сообщает "Интерфакс". Кратковременное происшествие привело к тому, что без тепла осталось более 15 тысяч жителей города и ряд социально-значимых объектов

"Ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе в Керчи завершены в 12:30. Производится заполнение системы водой и запуск котельной", - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.

Отметим, что это не первое происшествие подобного рода за последнее время. В частности, в эту пятницу без тепла остались почти пять тысяч человек, две школы и детсад из-за аналогичного ЧП.