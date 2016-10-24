Первый в истории Кении конкурс красоты среди альбиносов прошёл в Найроби, сообщает All Africa.

Отмечается, что мероприятие прошло под лозунгом "Красота за пределами цвета кожи".

Участники соревновались в различных категориях, которые выбирали по собственному желанию. Некоторые из них выходили на сцену в костюмах различных профессий - рыбаков, поваров и даже военных. Тем самым они пытались продменстрировать, что альбиносы не заслуживают дискриминации и могут работать в любой отрасли.

В итоге, Мистером Альбиносом стал Джайрус Жзей, а титул Мисс отошёл Луизе Лианде.

Во многих странах Африки к альбиносам относятся с предрассудками. В результате многие из них страдают от дискриминации и порой даже подвергаются физическому насилию.