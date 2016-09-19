Страшная трагедия произошла в частном приюте "Верный" села Ягуново Кемеровской области – ночью сгорел деревянный коровник, в котором жили собаки и кошки. В охваченном пламенем здании погибли десятки животных, причём на данный момент точное количество жертв пожара не установлено.

Коровник загорелся поздно ночью, многие животные были обречены на смерть.

– Огонь превратил бокс приюта в крематорий, – рассказывает Metro волонтёр Ирина Соловьёва, побывавшая на месте происшествия. – Пожар унёс жизни огромного количества животных. Мы там были. Страшно... Запах горелой шерсти и мяса. Люди в респираторах. Мешки для трупов. Спасённые животные не думали о еде, они норовили вырваться и убежать с пепелища куда глаза глядят.

Некоторым животным удалось выбраться из вольеров и вырваться из охваченного огнём здания. Соловьёва отметила, что в чрезвычайной ситуации нашлись люди, которые поспособствовали спасению уцелевших животных.

– Спасибо той толпе неравнодушных людей, которые приехали разбирать завалы, выносить трупы, предоставили машины для перевозки животных, кормов, будок и клеток, – говорит женщина. – Рядом с местом, где раньше был "Верный", выстроились вереницы автомобилей. Количество найденных мёртвых животных фиксировалось углём на металлическом заборе...

Владельцы приюта уверены, что кто-то намеренно устроил трагедию.

– Мы уверены на 100 процентов, что это был поджог, – рассказывает Metro соучредитель приюта Татьяна Медведева. – Там, где начался пожар, нечему было гореть. Там не было ни печки, ни электроприборов. Всё на ночь уже выключили. Поджог произошёл в той части, где находились животные в закрытых вольерах.

Официального подтверждения версии поджога приюта пока нет. Сейчас тех собак и кошек, которые уцелели, перевозят в новое помещение – владельцы приюта приобрели его недавно и ещё не обустроили.

– Мы планировали, что помещение будет использоваться для содержания животных через два месяца, хотели за это время привести его в порядок, – рассказывает Медведева. – Оставшихся в живых животных в экстренном порядке переводим сейчас туда. Люди сочувствуют, предлагают помощь – кто-то корм приносил, кто-то помогал животных доставать.

Медведева отметила, что под завалами нашли 66 собак и четырёх кошек. Она уверяет – большая часть кошек спаслась.

– Завтра продолжим поиски мёртвых животных, – сообщила она, едва сдерживая слёзы. И добавила, что всего в приюте было 140 собак и 65 кошек.