Со второго декабря во всех кассах станций петербургского метрополитена будут продаваться пять из двенадцати видов БЭПК «Подорожник» с символикой «Крымский мост». Напомним, что ранее, в ноябре, был представлен только один вид бесконтактной карты, в оформлении которой использовалась символика моста.

"Подорожник", посвященный Крымскому мосту, появится в кассах метро Петербурга 4 ноября (подробнее...)

Реализация БСК будет производиться с открытия станций и с момента получения «Подорожника» с символикой «Крымский мост» со склада билетной продукции и жетонов.

Напомним, что стоимость жетона, который используется для разового проезда в метро, будет стоить 45 рублей (сейчас 35 рублей). Тарифы по "Подорожнику" повысятся на 7,7% .