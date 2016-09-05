Как сообщает АН “ Оперативное прикрытие”, примерно в 18:30 в воскресенье, 4 сентября, 49-летний петербуржец во время прогулки с собакой сделал страшную находку – мёртвое тело женщины. Труп лежал в придорожной канаве на улице Верности, в лесополосе неподалеку от стадиона “Смена”.

Погибшей на вид было лет 60. На ногах у неё были лёгкие шлёпанцы.

Внешних признаков насильственной смерти на теле полицейские не нашли. Документов при себе у женщины не оказалось.

В настоящее время труп направлен в морг для установления точной причины смерти.