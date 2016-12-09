В канадском городе Калгари началось расследование необычного инцидента в зоопарке, где погибли семь пингвинов Гумбольдта. После скрытия специалисты установили, что животные погибли результате того, что захлебнулись в воде, сообщает Русская служба BBC.

По словам сотрудников зоопарка, тела погибших питомцев были обнаружен в месте их обычного содержания.

"Мы начали полноценное расследование, чтобы попытаться понять, что случилось, и предотвратить подобные инциденты в будущем", - сообщил сотрудник зоопарка Джейми Дорган.

Согласно одной из версий произошедшего, пингвины утонули, так как находились в состоянии паники. При этом до сих пор неизвестно, что могло вызвать у них столь сильный страх.

Как сообщает издание, за последние несколько лет в зоопарке Калгари произошло несколько загадочных смертей животных. До этого, например, выдра умерла, запутавшись в штанах, которые ей протянули смотрители.