В Южной Корее 12 сентября произошло землетрясение, которое стало самым мощным за всю историю страны, сообщает "Российская газета". Подземные толчки ощущались почти на всей территории страны. Их магнитуда составила 5,8 балла.

Эпицентр подземного удара природы располагался в девяти километрах к юго-западу от города Кенчжу, что примерно в 320 км к юго-востоку от Сеула. Больше всего движение подземной коры ощущали жители верхних этажей небоскрёбов. Отметим, что в некоторых районах, которые попали в радиус действия землетрясения, есть здания высотой в 80 этажей.

Стоит отметить, что наибольшие опасения у экспертов вызывают всё-так не высотки. Землетрясения в Южной Корее стали происходить всё чаще и в последнее время колебания земной коры происходят недалеко от скопления атомных реакторов страны. Так, например, в радиусе 70 км от Кенчжу работают более десяти атомных реакторов на нескольких АЭС.

Добавим, что после основного землетрясения в стране произошли несколько афтершоков меньшей интенсивности.

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