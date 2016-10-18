Центр всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от российских властей прислать отчёт по поводу выполнения рекомендаций организации по установке памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, сообщает РБК со ссылкой на сотрудницу сектора внешних связей ЮНЕСКО в Париже Виктория Калинин.

Представители российских властей должны предоставить подробный доклад, в котором были бы указаны все технические детали, связанные с установкой монумента, в частности, речь идет о высоте монумента. Отметим, что ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» автор скульптуры Салават Щербаков заявил, что высота составляет 19,5 метров.

Напомним, что установка памятника на Боровицкой площади изначально вызвали серьёзное недовольство в ЮНЕСКО. В январе этого года там выступили резко против данной задумки. В Центре всемирного наследия потребовали провести консультации по этому вопросу и даже пригрозили, что в случае отказа Кремль может лишиться статуса объекта всемирного наследия.

В Министерстве культуры тем временем заявили, что российская сторона в полном объеме выполнила рекомендации Центра всемирного наследия — начиная с корректировки параметров высотности памятника князю Владимиру, заканчивая планами по благоустройству прилегающей к нему территории.