После крушения Ил-18 в Якутии на месте ЧП работает поисково-спасательная служба Минобороны России. Специалисты уже извлекли бортовые самописцы судна. Теперь они будут доставлены в лабораторию для обследования, сообщает Минобороны.

"В настоящее время вертолётами поисково-спасательной службы в лечебное учреждение Тикси доставлено 32 военнослужащих, из которых 16 в тяжелом состоянии", – рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Самолёт упал сегодня в Якутии: напомним, рано утром в Булунском районе Якутии потерпел крушение самолет Ил-18 Минобороны. На его борту находились 32 пассажира (офицеры) и семь членов экипажа. Некоторые СМИ сразу сообщили о десятках погибших. Эта информация не подтвердилась. Минобороны заявляет, что "аварийная посадка самолёта Ил-18 произошла в 4:45 в 30 км от аэродрома Тикси". Самолёт, выполнял плановый перелёт с аэродрома Канск.

"Для эвакуации пострадавших в Тикси направлен специальный самолёт с медицинскими модулями и бригадой лучших врачей госпиталя им. Бурденко", – уточнили в Минобороны.

По последней информации местного МЧС, все 38 человек, находившиеся на борту Ил-18, эвакуированы и доставлены в больницу. Четверо из них – в крайне тяжелом состоянии, 34 – в тяжелом. Хотя ещё час назад Минобороны заявляло о спасении всех 39 человек, находящихся на борту.

Уже известно, что все, кто способен выдержать транспортировку, на лечение будут доставлены в центральные военные клинические госпитали Минобороны России в Москве и Санкт-Петербурге.

Самолёт в Якутии упал, по первым и предварительным данным, из-за плохих погодных условий (сильный боковой ветер) или ошибки экипажа.

В экстренных службах региона заявили, что Ил-18 развалился на три части, но при этом пожара не возникло, передаёт РИА Новости. Корпус самолёта деформирован, поэтому спасатели используют специальную технику, например, гидравлические ножницы.

Работу на месте ЧП осложняют неблагоприятные погодные условия. Там началась пурга. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду.