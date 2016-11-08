В Ижевске умер бизнесмен Айдар Сахапов, сообщает "Комсомольская правда". Предприниматель был владельцем известных бутиков "Picasso" и "Leonardo da Vinci", а таже издавал журнал о моде. Информацию о смерти подтвердили члены его семьи.

По имеющейся инфомарции, Сахапов Айдар Гусманович скончался в результате продолжительной болезни утром 7 ноября. Мужчина до последнего боролся с онкологическим заболеванием, но в последние дни он находился в искусственной коме и умер, не приходя в себя. Жена Айдара Сахапова осталась одна с троими детьми.

Прощание с бизнесменом начнется сегодня, 7 ноября, в 20:00 и продолжится до 7:00 по адресу Липовая роща, Прудовая, 41.