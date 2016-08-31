Уже 3 сентября в итальянском Консонно стартует очередной чемпионат мира по пряткам (в оригинале его называют Nascondino). Организатор Джорджио Моратти рассказывает, что место проведения было выбрано неслучайно – этот заброшенный город на севере Италии известен своими разрушенными зданиями.

– Но также здесь много красивых пейзажей, мы покажем прекрасную сторону этого места, – отмечает Джорджио.

Основной замысел игры известен каждому с детства.

– Участвуют 64 команды, которые мы делим на 4 части, – объясняет Моратти. – Затем выбирается водящий, которому нужно отсчитать ровно 60 секунд, а в это время все прячутся.

Тем не менее на чемпионате есть и свои нюансы.

– У спрятавшегося есть 10 минут на то, чтобы незаметно от «воды» выйти из своего убежища и добежать до середины поля. Те, кто не успевает сделать это за указанное время, не получают очков.

В финал попадают только 20 человек, которые потом борются за главный приз – Золотой фиговый листок.

Организатор отмечает, что получить заветный приз не так-то просто.

– Чтобы победить, нужно быть быстрым, проворным, сильным и терпеливым. Важно уметь работать в команде и разрабатывать грамотную стратегию.

Идея создания такого необычного чемпионата родилась, по словам Моратти, в 2010 году в Бергамо. И неудивительно, что столько людей интересуются прятками.

– Желание спрятаться свойственно человеческой природе, – говорит он. – Раньше это было необходимо для выживания, а сегодня позволяет повернуть время вспять и снова почувствовать себя ребёнком.

Всё возрастающий интерес к чемпионату заставляет организаторов задуматься об Олимпийских играх.

– Мы уверены, что однажды прятки станут частью Олимпиады, и это будет важным днём в истории спорта, – уверенно заявил Джорджио. – Надеемся, нас поддержут.

Дмитрий Беляев