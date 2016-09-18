В испанском городе Корнелья-де-Льобрегат прошёл конкурс красоты "Интернациональная мисс Транс", на котором представители трансгендерного сообщества состязались за коронку и крупный денежный приз. В этом году победа досталась представителю из Бразилии Рафаэлю Манфрини.

Данный конкурс красоты во много повторяет традиционные, в частности, всех участников оценивает профессиональное жюри, а сами соревнующиеся проходят несколько стадий отбора. В ходе состязаний они должны предстать перед судьями в различных платьях, а также пройти конкурс бикини. Все эти этапы предваряет длительная подготовка и хореографические мастер-классы.

Конкурс красоты "Интернациональная мисс Транс" берёт своё начало в 2010 году. Это состязание уже стало пятым в истории конкурса (в 2011 году мероприятия не состоялось). Как правило, больше всего конкурсантов прибывает из Бразилии, но среди участников также довольно много представителей различных стран, включая Россию.

Трансгендерность — это несовпадение гендерной идентичности человека с приписанным при рождении полом. Некоторые трансгендерные люди идентифицируют себя с полом, противоположным приписанному или и вовсе придумывают себе собственный пол с собственными характеристиками поведения.