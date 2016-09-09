На севере Испании с рельсов сошёл поезд, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, а несколько других пассажиров получили травмы различной степени тяжести, сообщает испанская газета Voz de Galicia.

По данным издания, инцидент случился рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии. В поезде в момент происшествия находились 60 человек. Большей части пассажиров удалось выбраться из поезда. Состав направлялся из Виго в португальский город Порту.

В связи с аварией было прервано железнодорожное сообщение между станциями Лоуредо-Валос и Порриньо. Причина ЧП пока неизвестна. На месте работают специалисты, которые пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.