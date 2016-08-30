В Ирландии во время соревнований по триатлону олень сбил одного из велосипедистов. В результате столкновения у спортсмена Шона О'Райли треснул шлем, и он не смог продолжить гонку, сообщает ВВС.

Один из этапов соревнования по триатлону проходил 29 августа в дублинском Феникс-парке. Велосипедист рассказал, что несколько оленей перебегали велосипедную дорожку, и один из них прыгнул прямо на него. Олень поднялся и убежал, а мужчина получил ушибы плеча, головы и повредил защитный шлем. Проехав 2 часа 25 минут, спортсмен был вынужден завершить своё выступление.

Фотограф Эрик Скрэггс, заснявший происшествие, не ожидал, что олени начнут перепрыгивать велосипедистов.

- Я стоял и ждал, когда приблизится группа велосипедистов, когда услышал треск за спиной. Оглянувшись, я увидел пару оленей, которые бежали параллельно дороге, - рассказал автор снимка.

Популяция оленей в Феникс-парке в Дублине насчитывает около 500 особей.