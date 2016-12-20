В Иркутской области обнаружены два подпольных цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела общественной безопасности УВД Иркутска Василия Алексеева.

По его словам, один цех действовал на территории бывшего молокозавода в городе Шелехов, второй – в садоводческом товариществе в Ленинском районе Иркутска.

В обнаруженных цехах находились ёмкости с концентратом "Боярышник", а также аналогичные продукты "Витасепт" и "Чистый С". Есть ли в их составе метанол, из-за которого уже погибли десятки людей, установит лабораторная экспертиза.

Напомним, что накануне в Иркутске был введён режим ЧС, сегодня утром он был расширен на всю Иркутскую область.

Власти запретили продажу "Боярышника" и всей непищевой спиртосодержащей продукции.

На сегодняшний день от употребления концентрата погибли 54 человека, ещё 28 человек находятся в больницах (13 из них – а реанимации).

По факту отравлений "Боярышником" в Иркутской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").