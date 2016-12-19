В Иркутске в результате отравления боярышником скончалось 25 человек, еще 17 продолжают находиться в медицинских учреждениях. Как сообщает Следственный комитет РФ, на данный момент задержаны двое подозреваемых в распространении боярышника.

В ходе расследования дела об отравлении боярышником сотрудники правоохранительных органов провели обыски. В итоге было выявлено более 100 мест реализации продукции, составлено несколько десятков административных протоколов.

Из незаконного оборота полиция изъяла более двух тысяч литров спиртного и более 500 литров косметического средства "Боярышник".

Следствием установлено, что жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобрели боярышник и применили его не по назначению. Это был концентрат для ванн, на упаковке было предупреждение о запрете употреблять внутрь. Однако покупатели выпили боярышник вместо алкоголя. В составе "горячительного напитка" оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.

По факту отравления боярышником следственный комитет Иркутской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи проводят допрос пострадавших, пришедших в стабильное состояние. Кроме того, по делу отравления боярышником в Иркутске специалисты проведут медицинские и химические экспертизы.