Число жертв отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске достигло 54 человек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"На данный момент число скончавшихся в больницах составило 25 человек. На госпитализации находятся 26 человек, один из отравившихся от госпитализации отказался", – сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава.

В то же время зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила журналистам, что в четырех больницах города остаются 28 пострадавших от отравления, 13 из них – в крайне тяжелом состоянии.

"В связи с отравлением к медикам обратились 53 пациента, 25 из которых скончались, 28 находятся сейчас на лечении, в том числе 13 - в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких", - сказала она. Пяти пациентам подключена искусственная почка.

"Сил и средств достаточно для того, чтобы оказывать помощь в полном объеме. Но ситуация очень сложная, медики делают все возможное от них. Многие из поступавших в отделения интенсивной терапии с самого начала были нежизнеспособны", - отметила Вобликова.

На вечер понедельника сообщалось о 21 погибшем в больнице. Общее число жертв трагедии, по данным прокуратуры, насчитывало 49 человек.